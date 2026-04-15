Hors-service / Rencontre avec Jean Boiron-Lajous, Le Cratère, Toulouse

Hors-service / Rencontre avec Jean Boiron-Lajous Lundi 11 mai, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T22:00:00+02:00

Hors-service / de Jean Boiron-Lajous / 1h26 / France

Synopsis : Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et facteur échangent sur la souffrance au travail et le conflit éthique qu’ils ont vécu suite au démantèlement du service public.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/hors-service »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRUAIX5#showsession?id=emsx001100017735&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse