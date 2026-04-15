Hors-service / Rencontre avec Jean Boiron-Lajous, Le Cratère, Toulouse
Hors-service / Rencontre avec Jean Boiron-Lajous, Le Cratère, Toulouse lundi 11 mai 2026.
Hors-service / Rencontre avec Jean Boiron-Lajous Lundi 11 mai, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T22:00:00+02:00
Hors-service / de Jean Boiron-Lajous / 1h26 / France
Synopsis : Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et facteur échangent sur la souffrance au travail et le conflit éthique qu’ils ont vécu suite au démantèlement du service public.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/hors-service »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRUAIX5#showsession?id=emsx001100017735&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- JÉRÉMY HABABOU CASINO BARRIERE Toulouse 15 avril 2026
- LENDEMAIN DE SOIREE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 15 avril 2026
- THE SIMON & GARFUNKEL STORY CASINO – BARRIERE Toulouse 15 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE – 3T D’A COTE Toulouse 15 avril 2026
- Paysages Lumineux par la Cie Les Bricoleuses, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse 15 avril 2026