Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse lundi 11 mai 2026.
Concert Lundi 11 mai, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de mardi 14 avril, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
La Chorale et l’Orchestre CHAM vous invitent au concert du collège Michelet
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Chorale et Orchestre CHAM
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