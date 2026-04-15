Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Lundi 11 mai, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir de mardi 14 avril, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

La Chorale et l’Orchestre CHAM vous invitent au concert du collège Michelet

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Chorale et Orchestre CHAM