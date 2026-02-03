UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI

PARVIS DE BRIENNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-07-02 2026-09-05

Laissez-vous tenter par une lecture sur la construction du canal du Midi du point de vue d’un ouvrier organisée par l’Espace Patrimoine en partenariat avec Michèle Teysseyre et la librairie Ombres Blanches

Au siècle du roi Soleil, un homme raconte la construction du canal du Midi.

Ce roman historique en forme de road movie s’inscrit dans un travail de six années autour du Canal du Midi. Pour la première fois, ces mémoires fictives sont celles des humbles (hommes et femmes) dont l’illettrisme endémique de l’époque nous a privés du témoignage. Avec Jean Pigasse, nous suivons l’aventure du Canal, nous revivons l’ambiance des chantiers, nous partageons ses difficultés, son émerveillement face aux innovations techniques, et nous participons à l’édification des ouvrages d’art la Rigole, le lac de Saint-Ferréol, le pont-canal du Répudre, le tunnel du Malpas…

Une lecture publique d’1h suivie d’un échange avec l’auteure Michèle Teysseyre et d’une séance de dédicace. (Sur inscription). .

PARVIS DE BRIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Let yourself be tempted by a reading about the construction of the Canal du Midi from a worker?s point of view, organized by the Espace Patrimoine in partnership with Michèle Teysseyre and the Ombres Blanches bookshop

L’événement UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE