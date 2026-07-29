THE RED NIGHT PARC DES MERLETTES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

THE RED NIGHT

PARC DES MERLETTES 64 Allée de Guyenne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Deux jours de fête et de musique en plein air à Toulouse, au Parc de la Merlette !

Au programme House Music, Bass House, Tech House.

Rendez-vous au parc des Merlettes à Toulouse pour une journée placée sous le signe de la House Music, dans un cadre verdoyant et convivial. Profitez d’un événement gratuit en plein air où musique, partage et bonne humeur seront au rendez-vous.

Pour cette édition 2026, nous mettons à l’honneur les talents de la scène toulousaine. Une sélection de DJs locaux vous fera voyager à travers des sets de House, Bass House et Tech House, avec une programmation pensée pour vous faire danser du début jusqu’à la fin de l’événement.

Attendez-vous à une journée rythmée par la musique, les performances artistiques et une ambiance chaleureuse au cœur de Toulouse.

Pour son grand retour, Red Marshal vous présentera un tout nouveau set, préparé avec passion depuis plus de deux ans. Un show exclusif composé uniquement de ses propres productions musicales, reflétant son univers et son évolution artistique. Il sera accompagné de sa danseuse officielle Saya Ray et Nissou avec une surprise exceptionnelle viendra compléter cette performance… de quoi vous étonner à coup sûr ! .

PARC DES MERLETTES 64 Allée de Guyenne Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days of festivities and outdoor music in Toulouse, at Parc de la Merlette!

On the program: House Music, Bass House, Tech House.

L’événement THE RED NIGHT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE