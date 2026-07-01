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La pause musicale, Musée des Augustins, Toulouse

jeudi 30 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

La pause musicale, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

La pause musicale Jeudi 30 juillet, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

18h30 : Duo de violoncelles
En partenariat avec le département Musique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Un duo de violoncelles avec Amande Grasberg et Sarah Corbière.
Concert gratuit – Entrée payante

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Duo de violoncelles musée concert

musée des Augustins

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