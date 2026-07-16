Derek Jarman, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Derek Jarman 29 juillet – 11 août Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T22:06:17+02:00 – 2026-07-29T23:59:59+02:00

Fin : 2026-08-11T00:00:00+02:00 – 2026-08-11T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/derek-jarman »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

À l’occasion de la sortie en salle de War Requiem, film inédit en France, oeuvre antimilitariste avec Tilda Swinton et Laurence Olivier adaptée de l’oratorio éponyme de Benjamin Britten, Le Cratère v…