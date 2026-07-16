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Derek Jarman, Le Cratère, Toulouse

mercredi 29 juillet 2026 · Le Cratère · Toulouse

Derek Jarman, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Le Cratère
Adresse
95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Derek Jarman 29 juillet – 11 août Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T22:06:17+02:00 – 2026-07-29T23:59:59+02:00
Fin : 2026-08-11T00:00:00+02:00 – 2026-08-11T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/derek-jarman »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
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