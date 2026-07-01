La pause musicale, Musée des Augustins, Toulouse
jeudi 16 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
La pause musicale Jeudi 16 juillet, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00
18h30 : Flûte, piano et saxophone
En partenariat avec le département Musique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Avec un trio (flûte, piano et saxophone), composé de Cécile Milan, Constance Cousi et Malo Dupriez.
Concert Gratuit – Entrée payante
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Flûte, piano et saxophone musée concert
musée des Augustins
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