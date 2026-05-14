CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Toulouse

CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU !

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 21:45:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale !

Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève.

Elle vous partage son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti. 20 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A comedy led by a duo of wacky comediennes to laugh together about the mental burden!

L’événement CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU ! Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE