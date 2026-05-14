CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse mardi 28 juillet 2026.
Toulouse
CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU !
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 21:45:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30
Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale !
Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève.
Elle vous partage son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti. 20 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A comedy led by a duo of wacky comediennes to laugh together about the mental burden!
L’événement CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEU ! Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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