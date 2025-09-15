FENUA NO TE HEIVA HALLE SAINT CAPRAIS L’Union

FENUA NO TE HEIVA

HALLE SAINT CAPRAIS Avenue de Bayonne L’Union Haute-Garonne

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

2026-07-16

Un festival qui célèbre la culture, la musique, la danse et la cuisine polynésiennes dans toute leur splendeur !

Pour cette quatrième édition qui s’annonce encore plus grande que les trois précédentes, le thème central est la préservation de la biodiversité marine. Pour l’occasion, une multitude d’activités vous attendent ! Des artisans ( (sculptures, perles, bijoux, monoï, ukulele…), des tatoueurs, des jeux traditionnels polynésiens (course de porteur de fruits, soulevé de pierre et initiation au lancer de javelot…), des démonstrations, des ateliers, des initiations de danses, de chants ou de musique, des conférences sans oublier bien sûr des concerts et bien plus encore pour mettre en valeur la culture polynésienne !

Pour le détail de la programmation, rendez-vous sur le site internet du festival. .

HALLE SAINT CAPRAIS Avenue de Bayonne L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie etaetatiare@gmail.com

English :

A festival that celebrates Polynesian culture, music, dance and cuisine in all their splendour!

German :

Ein Festival, das die polynesische Kultur, Musik, den Tanz und die Küche in ihrer ganzen Pracht feiert!

Italiano :

Un festival che celebra la cultura, la musica, la danza e la cucina polinesiana in tutto il loro splendore!

Espanol :

Un festival que celebra la cultura, la música, la danza y la cocina polinesias en todo su esplendor

