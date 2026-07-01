Quel super-héros es-tu ?, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Quel super-héros es-tu ? Jeudi 9 juillet, 11h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Jeudi 9 juillet – 11h

Atelier proposé par les médiathécaires du Museum de Toulouse, dans le cadre de Partir en Livres.

De 5 ans à 12 ans

Durée : 1h

Sur inscription au 05-31-22- 94 70

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Atelier proposé par les médiathécaires du Museum de Toulouse, dans le cadre de Partir en Livres.