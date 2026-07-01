Petits pas au musée (dès 2 ans), Musée des Augustins, Toulouse
jeudi 9 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Petits pas au musée (dès 2 ans) 9 – 24 juillet Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Petits pas au musée (dès 2 ans)
Et si le musée devenait un lieu d’éveil et de découverte ? Avec les “Petits pas au musée”, vivez un moment de partage et de découverte en famille (à partir de 2 ans.)
> Durée : 30 à 45 mn
> Tarif : Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous dans l’espace groupe du musée des Augustins pour le point de départ.
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Profitez d’un moment de partage et de découverte en famille (à partir de 2 ans) atelier musée
mairie de Toulouse
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