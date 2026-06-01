Histoire de motifs : création en papier de soie, Église du Gesù, Toulouse

Histoire de motifs : création en papier de soie 9 juillet – 27 août, certains jeudis Église du Gesù Haute-Garonne

5€/enfant (accompagnateur adulte gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Un atelier en deux temps pour comprendre l’usage des motifs et leur dimension symbolique

Les motifs ne sont pas uniquement décoratifs. Ils sont porteurs de sens, de symboles et d’histoires. Pour les comprendre, les participants sont invités à les observer directement dans le monument, puis à les réinterpréter dans un atelier de création de vitrail en papier de soie. L’activité alterne ainsi entre regard, réflexion et geste créatif, afin de transformer la découverte en expérience personnelle.

Une visite pour comprendre la place des motifs : A l’aide de petites reproductions des motifs, les visiteurs recherchent plusieurs motifs dans le monument. Cette exploration permet de découvrir l’architecture du lieu, puis d’analyser les motifs trouvés pour en comprendre les formes, les techniques et surtout la dimension symbolique.

Un atelier pour créer son vitrail en papier de soie : les participants réalisent leur propre composition, entre découpage et collage, avant d’y assembler des papiers de soie colorés en transparence.

Une expérience à partager en famille !

Église du Gesù 22 Rue des Fleurs, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/atelier-papier-soie/#en-famille »}]

Découverte de l’iconographie du monument à travers une chasse aux indices pour retrouver des motifs symboliques, avant de créer son propre vitrail en papier de soie.

©Rémi Benali