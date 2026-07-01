AGENDA · Toulouse
Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse
mardi 28 juillet 2026 · Bar l’Evasion · Toulouse
Informations pratiques
Café Bricol’ au bar L’Évasion Mardi 28 juillet, 20h30 Bar l’Evasion Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:30:00+02:00
Bar l’Evasion 29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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