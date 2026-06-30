OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse
vendredi 17 juillet 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH
70 Avenue de Rangueil Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Pain Bénit remet le couvert avec son open air au dessus du périph !
Au programme
9 Dj Set ; 14h de musique sur 2 jours ; cadre exceptionnel ; activités en plein air sur place (pétanque, molkky, foot, beach volley …)
L’entrée est gratuite mais une réservation est nécessaire. .
70 Avenue de Rangueil Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Pain B%E9nit is back with another open-air event above the p%E9riph!
L’événement OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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