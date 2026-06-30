Informations pratiques

Toulouse

OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH

70 Avenue de Rangueil Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Pain Bénit remet le couvert avec son open air au dessus du périph !

Au programme

9 Dj Set ; 14h de musique sur 2 jours ; cadre exceptionnel ; activités en plein air sur place (pétanque, molkky, foot, beach volley …)

L’entrée est gratuite mais une réservation est nécessaire. .

70 Avenue de Rangueil Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pain B%E9nit is back with another open-air event above the p%E9riph!

L’événement OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE