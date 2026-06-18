EN FANFARE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse lundi 27 juillet 2026.

Toulouse

EN FANFARE (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 22:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Sonnez tubas et résonnez clarinettes, trompettes et tambours ! Un chef d’orchestre de renommée internationale parcourt le monde lorsque, apprenant qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, employé de cantine scolaire et joueur de trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Un film sur la réconciliation entre le Boléro de Ravel et le jazz, mais aussi une œuvre sur la violence de classe, traitée ici sans manichéisme aucun.

Emmanuel Courcol, 2024. Fr. 103 min. Coul. DCP. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement EN FANFARE (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE