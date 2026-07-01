GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-09-05

L’Envol des Pionniers fait revivre l’esprit guinguette des années rétro !

Rendez-vous pour une soirée guinguette festive et familiale avec une programmation inédite visites guidées flash de l’exposition permanente accompagnées par un médiateur en tenue d’époque, bal dansant, manège vintage, jeux en bois, photobooth rétro…

Ainsi, le temps d’une soirée, ce lieu emblématique de l’Aéropostale se transforme en une guinguette joyeuse et intergénérationnelle, où vous êtes invités à danser, jouer, vous faire coiffer à la mode rétro et vibrer au rythme de la musique live !

Bon à savoir

– Gratuit sur inscription obligatoire

– Espace gourmand sur place avec le nouveau Café des Pionniers .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Envol des Pionniers revives the guinguette spirit of the retro years!

L’événement GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE