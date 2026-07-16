Sebastiane, Le Cratère – Toulouse, Toulouse
mercredi 29 juillet 2026 · Le Cratère - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Sebastiane Mercredi 29 juillet, 19h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:56:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:56:00+02:00
Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=Y04R9 »}]
Rencontre – Au IVe siècle après J.-C., le magnifique Sebastiane est membre de la garde personnelle de l’empereur Dioclétien. Quand il essaye d’intervenir pour arrêter une exécution, il est dégradé …
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse 16 juillet 2026
- OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse 17 juillet 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Mémoire d’éléphant (création d’un jeu memory), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 2/4), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Visite guidée « L’art roman, il y a 1000 ans déjà… », Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026