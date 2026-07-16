Sebastiane, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Sebastiane Mercredi 29 juillet, 19h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:56:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:56:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=Y04R9 »}]

Rencontre – Au IVe siècle après J.-C., le magnifique Sebastiane est membre de la garde personnelle de l’empereur Dioclétien. Quand il essaye d’intervenir pour arrêter une exécution, il est dégradé …