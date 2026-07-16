Atelier créatif : création de cartes postales, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Atelier créatif : création de cartes postales Jeudi 23 juillet, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00

Jeudi 23 juillet – 14h30

6 ans et +

Durée : 1h

Sur inscriptions au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

6 ans et +