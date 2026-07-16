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Atelier créatif : création de cartes postales, Médiathèque Rangueil, Toulouse

jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Atelier créatif : création de cartes postales, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Atelier créatif : création de cartes postales Jeudi 23 juillet, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00

Jeudi 23 juillet – 14h30

6 ans et +
Durée : 1h
Sur inscriptions au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
6 ans et +

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