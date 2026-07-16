AGENDA · Toulouse
Atelier créatif : création de cartes postales, Médiathèque Rangueil, Toulouse
jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Atelier créatif : création de cartes postales Jeudi 23 juillet, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Jeudi 23 juillet – 14h30
6 ans et +
Durée : 1h
Sur inscriptions au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
6 ans et +
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- P’tits Artistes 6-12 ans : Safari au musée (modelage en argile), Musée des Augustins, Toulouse 16 juillet 2026
- La pause musicale, Musée des Augustins, Toulouse 16 juillet 2026
- LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse 16 juillet 2026
- OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse 17 juillet 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Mémoire d’éléphant (création d’un jeu memory), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026