LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 15:30:00

2026-03-04

Participez à un jeu coopératif et immersif ! L’objectif aider une résistante à s’évader tout en découvrant l’histoire de la prison Saint-Michel.

La mystérieuse évasion est un jeu coopératif pour enfants, mêlant histoire, énigmes et esprit d’équipe. Guidés par une médiatrice, les participants explorent le Castelet, ancien bâtiment de la prison Saint-Michel, pour retrouver les éléments d’un plan caché dans le bâtiment. L’objectif aider une résistante à s’échapper avant d’être repérée par le gardien. À travers cette quête, les jeunes découvrent de manière ludique un lieu chargé d’histoire, tout en s’initiant aux valeurs de solidarité, de mémoire et de liberté dans un cadre patrimonial unique.

– Pour les enfants de 6 à 10 ans.

– Réservation obligatoire 5 .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Take part in an immersive cooperative game! The objective: help a Resistance fighter escape while learning about the history of Saint-Michel prison.

