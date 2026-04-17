MISSION MUSÉE ! MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

Toulouse

MISSION MUSÉE !

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Découvrez les collections insolites du lieu à travers un parcours dynamique, prétexte à se questionner en famille sur les missions des musées en général !

Quand a-t-on inventé les musées et pourquoi ? Comment une oeuvre rejoint-elle les collections ? Qui oeuvre donc en coulisse ? Les musées n’auront plus de secrets pour vous !

Bon à savoir

– Pour les enfants de 7 à 12 ans

– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement

– Réservation obligatoire en ligne 8 .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Discover the site’s unusual collections through a dynamic tour, a pretext for the whole family to question the missions of museums in general!

L’événement MISSION MUSÉE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE