Visite en famille : « Mission musée », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite en famille : « Mission musée » Lundi 20 avril, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€/5€/3€. Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Découvrez les collections insolites du lieu à travers un parcours dynamique, prétexte à se questionner en famille sur les missions des musées en général ! Quand a-t-on inventé les musées et pourquoi ? Comment une œuvre rejoint-elle les collections ? Qui œuvre donc en coulisse ? Les musées n’auront plus de secrets pour vous !

En famille. 1 adulte + 1 enfant obligatoirement.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772839521 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Un musée, qu’est- ce que c’est ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Les grandes missions du musée n’auront plus de secret pour vous ! En famille, à travers un parcours transversal, les coulisses se…

©Mairie de Toulouse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Cliché/F.pons