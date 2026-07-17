La Nuit des étoiles 2026, Cité de l’espace, Toulouse
vendredi 7 août 2026 · Cité de l'espace · Toulouse
Informations pratiques
La Nuit des étoiles 2026 Vendredi 7 août, 20h30 Cité de l’espace Haute-Garonne
Entrée gratuité sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00
AU PROGRAMME :
- Observations du Soleil et du ciel grâce aux télescopes installés dans les Jardins
- Séances de Planétarium et Stellarium. Découvrez le ciel du soir, les constellations et les planètes observables – Sur réservation lors de votre inscription dans la limite des places disponibles
- Animation, ateliers, lectures de contes et découvertes astronomiques
- Spectacle « Invitation au Vertige » sur le Terrain Martien
- Démonstrations de sabres laser, maquilleuses et quizz
Toute la programmation à retrouver sur le site Internet de la Cité de l’espace : https://www.cite-espace.com/a-la-une/la-nuit-des-etoiles-2026/
Les inscriptions ouvriront mi-juillet.
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Vendredi 7 août 2026. Ouverture des portes à 20h30. Dernières admissions à 23h45. Fermeture du site à 00h30.
- Entrée gratuite sur inscription pour chaque participant, quel que soit l’âge (ouverture du lien mi-juillet)
- Les Expositions, le LunExplorer, la Cité des Petits et la Station Mir seront fermées pour cet événement dédié à l’astronomie.
- Restauration possible sur place (food trucks et snacks).
- Un contrôle des billets (imprimés et numériques) sera effectué à l’entrée. La présentation du billet au format numérique est recommandée.
- Parkings sur place (nombre de places limité).
- BUS Lineo 12 : Utilisez l’arrêt « Cité de l’Espace » de la ligne L12. Bus Linéo 1 : Arrêt Jean Pierre Vernant (15 minutes de marche jusqu’à la Cité de l’espace).
- Penser au covoiturage.
- Mise en place de navettes avec accès PMR depuis le parking de Lasbordes : rotation toutes les 15 minutes.
- Contrôle vigipirate à l’entrée.
- Afin de faciliter votre passage au contrôle d’accès, merci de ne pas vous munir de sac volumineux ni d’objet tranchant.
- En raison du plan vigipirate, les valises sont interdites dans l’enceinte de la Cité de l’espace.
- Aucune consigne bagages ou effets personnels ne sera mise à disposition.
- Nos amis les animaux ne sont pas autorisés sur le site (sauf chiens guides d’aveugles ou d’assistance).
REJOIGNEZ-NOUS GRÂCE AUX NAVETTES :
- Garez vous facilement sur le parking de Lasbordes et utilisez les navettes mises à disposition.
- Navettes en rotation de 20h à 01h depuis la parcelle du parking de Lasbordes.
- 1 A/R toutes les 15 minutes (compter 15 min de trajet).
- Dernier départ à 01h depuis la Cité de l’espace vers le parking de Lasbordes.
- Navettes accessibles PMR
Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« link »: « https://www.cite-espace.com/a-la-une/la-nuit-des-etoiles-2026/ »}]
L’Association Française d’Astronomie qui organise la Nuit des étoiles 2026 sous le thème « Des nuits des étoiles à la nuit de l’étoile », vous donne rendez-vous pour observer les étoiles.
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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