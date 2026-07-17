La Nuit des étoiles 2026, Cité de l’espace, Toulouse

Informations pratiques

La Nuit des étoiles 2026 Vendredi 7 août, 20h30 Cité de l’espace Haute-Garonne

Entrée gratuité sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

AU PROGRAMME :

Observations du Soleil et du ciel grâce aux télescopes installés dans les Jardins

Séances de Planétarium et Stellarium. Découvrez le ciel du soir, les constellations et les planètes observables – Sur réservation lors de votre inscription dans la limite des places disponibles

Animation, ateliers, lectures de contes et découvertes astronomiques

Spectacle « Invitation au Vertige » sur le Terrain Martien

Démonstrations de sabres laser, maquilleuses et quizz

Toute la programmation à retrouver sur le site Internet de la Cité de l’espace : https://www.cite-espace.com/a-la-une/la-nuit-des-etoiles-2026/

Les inscriptions ouvriront mi-juillet.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 7 août 2026. Ouverture des portes à 20h30. Dernières admissions à 23h45. Fermeture du site à 00h30.

Entrée gratuite sur inscription pour chaque participant, quel que soit l’âge (ouverture du lien mi-juillet)

Les Expositions, le LunExplorer, la Cité des Petits et la Station Mir seront fermées pour cet événement dédié à l’astronomie.

Restauration possible sur place (food trucks et snacks).

Un contrôle des billets (imprimés et numériques) sera effectué à l’entrée. La présentation du billet au format numérique est recommandée.

Parkings sur place (nombre de places limité).

BUS Lineo 12 : Utilisez l’arrêt « Cité de l’Espace » de la ligne L12. Bus Linéo 1 : Arrêt Jean Pierre Vernant (15 minutes de marche jusqu’à la Cité de l’espace).

Penser au covoiturage.

Mise en place de navettes avec accès PMR depuis le parking de Lasbordes : rotation toutes les 15 minutes.

Contrôle vigipirate à l’entrée.

Afin de faciliter votre passage au contrôle d’accès, merci de ne pas vous munir de sac volumineux ni d’objet tranchant.

En raison du plan vigipirate, les valises sont interdites dans l’enceinte de la Cité de l’espace.

Aucune consigne bagages ou effets personnels ne sera mise à disposition.

Nos amis les animaux ne sont pas autorisés sur le site (sauf chiens guides d’aveugles ou d’assistance).

REJOIGNEZ-NOUS GRÂCE AUX NAVETTES :

Garez vous facilement sur le parking de Lasbordes et utilisez les navettes mises à disposition.

Navettes en rotation de 20h à 01h depuis la parcelle du parking de Lasbordes.

1 A/R toutes les 15 minutes (compter 15 min de trajet).

Dernier départ à 01h depuis la Cité de l’espace vers le parking de Lasbordes.

Navettes accessibles PMR

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« link »: « https://www.cite-espace.com/a-la-une/la-nuit-des-etoiles-2026/ »}]

L’Association Française d’Astronomie qui organise la Nuit des étoiles 2026 sous le thème « Des nuits des étoiles à la nuit de l’étoile », vous donne rendez-vous pour observer les étoiles.