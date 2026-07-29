LA NUIT DES ETOILES A L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT OBSERVATOIRE DE JOLIMONT Toulouse
vendredi 7 août 2026 · OBSERVATOIRE DE JOLIMONT · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA NUIT DES ETOILES A L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT
OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 1 Avenue Camille Flammarion Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 00:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Comme chaque année, l’observatoire de Jolimont est ouvert pour l’événement de la nuit des étoiles.
Venez participer aux visites commentées des coupoles et de leurs instruments. Il y aura des observations du ciel (si la météo le permet) ainsi que des démonstrations du pendule de Foucault (réserver votre place à l’accueil).
Hors des limites du parcours signalé, le parc n’est pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Pendant la manifestation nos amis les animaux ne sont pas admis. La SAP décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.
Merci de votre compréhension.
Bon à savoir
– Entrée gratuite sur réservation obligatoire
– Les entrées se déroulent à partir de 21h sur présentation de la réservation. .
OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 1 Avenue Camille Flammarion Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 58 42 01 sap@saptoulouse.net
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English :
As every year, the Jolimont observatory is open for the Starry Night event.
L’événement LA NUIT DES ETOILES A L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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