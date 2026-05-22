LES CRÉAS TAUR Place Saint-Étienne Toulouse

Toulouse

LES CRÉAS TAUR

Place Saint-Étienne PLACE SAINT-ÉTIENNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Créas Taur, c’est votre marché de créatrices et de créateurs au cœur de Toulouse.

C’est unique, original et local !

Les Créas Taur, voici une excellente façon de découvrir le centre de notre ville, sa convivialité, son sens de l’accueil et le talent de ses créatrices et créateurs.

12 à 15 exposants vous proposent en effet leurs propres créations artisanales et/ou artistiques, sans intermédiaire vêtements, textile pour la maison, bijoux de tous styles, cosmétiques bio, céramiques, articles de décoration, luminaires, photographie, illustrations, jouets… Venez trouver la perle rare, le cadeau inoubliable ! .

Place Saint-Étienne PLACE SAINT-ÉTIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie rscreastaur@gmail.com

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English :

Les Créas Taur is your creators’ market in the heart of Toulouse.

It’s unique, original and local!

L’événement LES CRÉAS TAUR Toulouse a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE