LES CRÉAS TAUR Place Saint-Étienne Toulouse
LES CRÉAS TAUR Place Saint-Étienne Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
LES CRÉAS TAUR
Place Saint-Étienne PLACE SAINT-ÉTIENNE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Créas Taur, c’est votre marché de créatrices et de créateurs au cœur de Toulouse.
C’est unique, original et local !
Les Créas Taur, voici une excellente façon de découvrir le centre de notre ville, sa convivialité, son sens de l’accueil et le talent de ses créatrices et créateurs.
12 à 15 exposants vous proposent en effet leurs propres créations artisanales et/ou artistiques, sans intermédiaire vêtements, textile pour la maison, bijoux de tous styles, cosmétiques bio, céramiques, articles de décoration, luminaires, photographie, illustrations, jouets… Venez trouver la perle rare, le cadeau inoubliable ! .
Place Saint-Étienne PLACE SAINT-ÉTIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie rscreastaur@gmail.com
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English :
Les Créas Taur is your creators’ market in the heart of Toulouse.
It’s unique, original and local!
L’événement LES CRÉAS TAUR Toulouse a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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