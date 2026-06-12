UN OURS DANS LE JURA (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse lundi 10 août 2026.

Toulouse

UN OURS DANS LE JURA (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 22:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Un Franck Dubosc que l’on n’attendait pas. Un film beaucoup plus proche de Fargo des frères Coen (dont il se réclame ouvertement) que de Camping. Une comédie noire, donc, qui brosse le portrait enneigé d’un couple de vendeurs de sapins au bout du rouleau et de toute une petite communauté de montagne chamboulée par deux morts mystérieuses et deux millions d’euros en billets. Dubosc, bien épaulé par sa scénariste Sarah Kaminsky, se refuse à tout cynisme tout en évitant brillamment l’écueil de la morale réactionnaire. En résumé, l’art et la manière de redorer le blason du divertissement populaire.

Tous publics avec avertissement

Franck Dubosc, 2024. Fr. 113 min. Coul. DCP 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement UN OURS DANS LE JURA (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE