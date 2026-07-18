AMESTOY TRIO LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AMESTOY TRIO

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-11

Après plus de vingt ans, Jean-Luc Amestoy reforme son trio pour notre plus grand bonheur.

Une musique lumineuse, virevoltante et sans artifices, où l’accordéon dialogue avec la guitare et le tuba dans un équilibre parfait.

Entre valses, swing et voyages musicaux, Amestoy Trio offre un moment suspendu, empreint de poésie et de complicité, laissant dans son sillage de précieux souvenirs. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

After more than twenty years, Jean-Luc Amestoy is reuniting his trio, much to our delight.

L’événement AMESTOY TRIO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE