ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Une éclipse solaire fait son apparition !

Nocturne spéciale dédiée à l’éclipse partielle de Soleil

– Distribution gratuite de lunettes de protection (1 paire/famille).

– Diffusion du film “Totale” au Planétarium.

– Animation dédiée à la Coupole de l’astronome.

– Observation guidée du ciel dans les Jardins.

– Retransmission de l’éclipse solaire totale depuis l’Observatoire de Javalambre en Espagne. .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A solar eclipse is about to begin!

L’événement ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE