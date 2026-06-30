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ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

mercredi 12 août 2026 · LA CITÉ DE L'ESPACE · Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
LA CITÉ DE L'ESPACE
Adresse
Avenue Jean Gonord
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Une éclipse solaire fait son apparition !
Nocturne spéciale dédiée à l’éclipse partielle de Soleil
– Distribution gratuite de lunettes de protection (1 paire/famille).
– Diffusion du film “Totale” au Planétarium.
– Animation dédiée à la Coupole de l’astronome.
– Observation guidée du ciel dans les Jardins.
– Retransmission de l’éclipse solaire totale depuis l’Observatoire de Javalambre en Espagne.   .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 

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English :

A solar eclipse is about to begin!

L’événement ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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