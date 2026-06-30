ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse
mercredi 12 août 2026 · LA CITÉ DE L'ESPACE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une éclipse solaire fait son apparition !
Nocturne spéciale dédiée à l’éclipse partielle de Soleil
– Distribution gratuite de lunettes de protection (1 paire/famille).
– Diffusion du film “Totale” au Planétarium.
– Animation dédiée à la Coupole de l’astronome.
– Observation guidée du ciel dans les Jardins.
– Retransmission de l’éclipse solaire totale depuis l’Observatoire de Javalambre en Espagne. .
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24
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English :
A solar eclipse is about to begin!
L’événement ÉCLIPSE SOLAIRE À LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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