JEU DE PISTE NOCTURNE ÉGLISE DU GESÙ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JEU DE PISTE NOCTURNE

ÉGLISE DU GESÙ 22 B Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

À la lumière des lampes torches, partez sur les traces de l’architecte Henri Bach, résolvez des énigmes et trouver le plan disparu.

À la nuit tombée, poussez les portes du Gesù pour une visite pas comme les autres. Dans l’obscurité, l’église devient le théâtre d’une enquête où patrimoine et jeu se rencontrent. Munis d’une lampe torche, explorez librement les chapelles, observez les détails cachés de l’architecture et percez les secrets du monument.

Vous incarnez les héritiers de l’architecte Henri Bach. Avant sa disparition, celui-ci aurait caché un précieux plan dans l’église, laissant pour seules indications les pages énigmatiques de son journal. Pour retrouver ce document, vous devrez d’abord déverrouiller ses notes, puis résoudre une série d’énigmes inspirées de l’histoire, des peintures et de l’architecture du lieu. Mots croisés, codes à déchiffrer, détails à repérer et indices à reconstituer rythmeront votre progression.

Bon à savoir

– À partir de 12 ans

– Réservation obligatoire 12 .

ÉGLISE DU GESÙ 22 B Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

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English :

%C0 By the light of your flashlights, follow in the footsteps of architect Henri Bach, solve puzzles, and find the missing blueprint.

L’événement JEU DE PISTE NOCTURNE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE