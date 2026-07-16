Saison musicale – « Rosa » par l’ensemble Antiphona, Chapelle des Carmélites, Toulouse
samedi 18 juillet 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison musicale – « Rosa » par l’ensemble Antiphona Samedi 18 juillet, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Plein : 15€ / Réduit : 10€ / -12 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00
Après une semaine d’immersion intense, les talentueuses académiciennes de l’Ensemble Antiphona vous invitent à un voyage musical inédit. Cette année, la rose est à l’honneur ! Laissez-vous envoûter par des pépites rares et oubliées du répertoire, amoureusement dénichées pour vous. Entre fraîcheur, passion et virtuosité, venez célébrer le fruit de leur travail lors d’un concert unique et fleuri.
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/antiphona/evenements/rosa-choeur-de-l-academie-antiphona »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Succombez au parfum de la musique baroque !
© Jacob Chetrit
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