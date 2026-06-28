MAMA SAID (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

MAMA SAID (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Mama Said révèle une rhapsodie urbaine qui scande le reflet d’un monde turbulent, par le prisme d’une musique fédératrice et jouissive. Puisant dans le hip-hop et la soul pour traduire un sentiment de malaise universel, les textes bilingues sont une ode à la sincérité, traversés d’humour et de poésie. Les refrains entraînants et le groove contagieux font corps avec le public, dans une expérience de scène électrisante.

Mama Said transpire une écriture poétique dans une tension endiablée, un débit

incessant dans un fracas dément, une rencontre improbable entre la véhémence du hiphop et l’énergie du rock. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement MAMA SAID (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE