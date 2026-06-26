E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse dimanche 12 juillet 2026.

Toulouse

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

À l’origine, l’idée était de réaliser un film beaucoup plus sombre où un extra-terrestre terrorisait une famille dans sa maison. Et puis ce virage à 180 degrés. Vélo sur fond de lune et douce nostalgie. Un jeune garçon rêveur et solitaire recueille l’extra-terrestre le plus sympa de toute l’histoire du cinéma. E.T., une fable poignante sur l’enfance avec de vrais morceaux de tension à l’intérieur. Une œuvre humaniste touchée par la grâce qui vise droit au cœur.

En partenariat avec le Festival de Toulouse

Steven Spielberg, 1982. USA. 115 min. Coul. DCP. VOSTF 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE