E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse dimanche 12 juillet 2026.
Toulouse
E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR)
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée film en plein air, ça vous tente ?
Synopsis
À l’origine, l’idée était de réaliser un film beaucoup plus sombre où un extra-terrestre terrorisait une famille dans sa maison. Et puis ce virage à 180 degrés. Vélo sur fond de lune et douce nostalgie. Un jeune garçon rêveur et solitaire recueille l’extra-terrestre le plus sympa de toute l’histoire du cinéma. E.T., une fable poignante sur l’enfance avec de vrais morceaux de tension à l’intérieur. Une œuvre humaniste touchée par la grâce qui vise droit au cœur.
En partenariat avec le Festival de Toulouse
Steven Spielberg, 1982. USA. 115 min. Coul. DCP. VOSTF 7.5 .
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10
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English :
How about an open-air film evening?
L’événement E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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