COCKTAIL DU CAPITAINE Port Saint-Sauveur Toulouse

Toulouse

COCKTAIL DU CAPITAINE

Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !

Cocktail du Capitaine est une séance de courts-métrages éclectiques projetés sur voiles de bateau, des petites perles venant d’ici et d’ailleurs mêlant humour, rêverie, nature et monde aquatique !

En première partie profitez d’un spectacle de Hoop Dance.

Deux séances sont proposées, la première aura lieu au port de l’Embouchure et la seconde au port Saint-Sauveur. .

Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@crocosmos.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get on board to celebrate the Canal du Midi’s 30th anniversary as a UNESCO World Heritage Site!

L’événement COCKTAIL DU CAPITAINE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE