COCKTAIL DU CAPITAINE Port Saint-Sauveur Toulouse
COCKTAIL DU CAPITAINE Port Saint-Sauveur Toulouse dimanche 12 juillet 2026.
Toulouse
COCKTAIL DU CAPITAINE
Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !
Cocktail du Capitaine est une séance de courts-métrages éclectiques projetés sur voiles de bateau, des petites perles venant d’ici et d’ailleurs mêlant humour, rêverie, nature et monde aquatique !
En première partie profitez d’un spectacle de Hoop Dance.
Deux séances sont proposées, la première aura lieu au port de l’Embouchure et la seconde au port Saint-Sauveur. .
Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@crocosmos.com
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English :
Get on board to celebrate the Canal du Midi’s 30th anniversary as a UNESCO World Heritage Site!
L’événement COCKTAIL DU CAPITAINE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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