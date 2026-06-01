« ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI Jeudi 11 juin, 15h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T15:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T15:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:30:00+02:00

Jeudi 11 juin à 15h

Samedi 13 juin à 14h

Mardi 16 juin à 14h

Durée : 30 minutes

Ouyouhyiyiyi Louuyouuul Glo cke GZBLLLLÈÈÈÈÈ Fourrhou lOUbap Gleu ck peu Férro Ahhgoaaaauuu Bap Bop Popb Podep Trrott Wouuuiii GRIihhhhhhhhhhhhzww Gleuu peu Gloc k t Trrrii Trrreo Mémooooooo Éhoow ÉWow WouwOOw Ouhow Ouhou Ohwow Ohwonw Ohwanw Ohwainw Ohwéainw Ohwéan Ohwéans Ohcéans Océans.

Les océans.

Ils recouvrent plus de 70 % de notre Terre et sont remplis d’un écosystème aussi vaste que magique.

Un lieu fascinant et rafraîchissant attirant notamment les familles et les groupes d’amis, lorsque l’été arrive. Les espèces animales et végétales que l’on peut y trouver sont extraordinairement diverses.

Mais au-delà de l’univers marin connu, il existe une vie cachée.

Aujourd’hui, en 2052, cette vie secrète s’est développée et les animaux marins ont formé des cités marines afin de s’adapter à un monde en constante évolution.

Alors plongeons dans les abysses afin d’observer l’une d’entre elles, car les courants qui la traversent semblent être assez mouvementés…

Distribution :

Avec : Valentin Jezequel, Antonin Muti, Iloni Catala-Bailly, Mathilde Treneule, Gustave Rivoallon, Elsa Touafchia, Naïs Salsilli, Samuel Noble, Anaïs-Louna Sanchez, Axel Fauvel, Suzanne, Gaston Blangy, Anna Gasior

Regard Extérieur : Margaux Migliorero

Création plastique : Juliette Berger, Anaïs Hutinet, Anita Camardese, Raphaëll Lacassie

Création chorégraphique : Marius Delaire

Création sonore : Élie Serre-Ané

Voix off : Cyril Bacalerie

Textes : Antonin Muti, Malik et Artie, Texte collectif

Affiche : Lunaa Bret

Accompagné par : Katharina Stalder, Sarah Freynet, Nuria Yeznikian

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet personnel d’Antonin Muti, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse

Copyright : Luna Bret