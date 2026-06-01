Repas-débat : vers une sécurité sociale de l’alimentation ?, Maison des Chômeurs Fasolmi, Toulouse
Repas-débat : vers une sécurité sociale de l’alimentation ?, Maison des Chômeurs Fasolmi, Toulouse jeudi 11 juin 2026.
Repas-débat : vers une sécurité sociale de l’alimentation ? Jeudi 11 juin, 12h00 Maison des Chômeurs Fasolmi Haute-Garonne
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison de Chômeurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T12:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T12:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00
Et si notre carte vitale nous aidait à manger mieux ?
Lauren Joonekindt et Pauline Faure de la CCAMPA (Caisse Commune Alimentaire Montagnes et Plaines Ariégeoises) vous proposent d’en débattre autour d’un repas.
En partenariat avec La Fabrique Solidaire des Minimes.
Dans le cadre de l’événement « Ça mijote ! Explorer, cuisiner, partager » organisé par la Mission Action territoriale de la DCSTI, en lien étroit avec le Service Programmation du Muséum, les Jardins du Muséum et le Quai des Savoirs.
Date et horaire :
- 11 juin de 12h à 14h
+ d’infos :
- public adulte
- sur inscription auprès de la maison des chômeurs : 05.61.25.38.28
- lieu : Maison des chômeurs de FASOLMI (La Fabrique Solidaire des Minimes), 29bis Av. des Mazades, 31200 Toulouse
Maison des Chômeurs Fasolmi 29 bis avenue des mazades toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.25.38.28 »}] [{« link »: « https://lafabriquesolidaire.org/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/ca-mijote-explorer-cuisiner-partager/ »}]
Repas/débat à la Maison des Chômeurs FASOLMI sur le thème de l’alimentation. Dans le cadre de l’événement « Ça mijote ! ». hlm rencontre
Zoe Richardson via Unsplash
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