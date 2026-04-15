Conférence : Les interactions entre plantes vues des labos, des jardins et des champs?, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Conférence : Les interactions entre plantes vues des labos, des jardins et des champs? Mercredi 15 avril, 18h30 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:00:00+02:00

Mathieu Hanemian et Léonie Falgous chercheur.es à l’INRAE vous proposent une conférence pour parler d’intéractions entre les plantes. Ils aborderont différents points de vue du labo, du jardins et des champs et nous expliqueront comment les sciences citoyennes font avancer la recherche.

Durée : 1h30

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cocultures-inrae.framer.website »}]

Conférence animée par Mathieu Hanemian et Léonie Falgous chercheur.es à l’INRAE