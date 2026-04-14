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Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse

Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse

Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Cinéma le Cratère

Adresse : 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Deux femmes et quelques hommes Mercredi 15 avril, 19h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00
Fin : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00

Fête du cinéma québécois

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=M7UW6 »}]
Séance gratuite fête – Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l’une, est à fleur de peau, l’autre ne ressent plu… Cratère Deux femmes et quelques hommes

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