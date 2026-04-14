Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse
Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse mercredi 15 avril 2026.
Deux femmes et quelques hommes Mercredi 15 avril, 19h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00
Fin : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00
Fête du cinéma québécois
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=M7UW6 »}]
Séance gratuite fête – Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l’une, est à fleur de peau, l’autre ne ressent plu… Cratère Deux femmes et quelques hommes
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- JEFF MILLS JEAN-PHI DARY PRABHU EDOUARD HALLE AUX GRAINS Toulouse 15 avril 2026
- OTELLO Place du Capitole Toulouse 15 avril 2026
- JÉRÉMY HABABOU CASINO BARRIERE Toulouse 15 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE – 3T D’A COTE Toulouse 15 avril 2026
- LENDEMAIN DE SOIREE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 15 avril 2026