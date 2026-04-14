Deux femmes et quelques hommes, Cinéma le Cratère, Toulouse

Deux femmes et quelques hommes Mercredi 15 avril, 19h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:25:00+02:00

Fête du cinéma québécois

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=M7UW6 »}]

Séance gratuite fête – Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l’une, est à fleur de peau, l’autre ne ressent plu… Cratère Deux femmes et quelques hommes