Culture musicale : les origines du jazz, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Culture musicale : les origines du jazz, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse mercredi 15 avril 2026.
Culture musicale : les origines du jazz Mercredi 15 avril, 17h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T17:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T17:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00
Mercredi 15 avril – 17h30
Une plongée dans les origines du jazz, de 1820 à 1940, des racines afro-américaines aux premières légendes.
Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.
Médiathèque Saint-Cyprien
Durée : 1h30 – À partir de 12 ans
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Une plongée dans les origines du jazz, de 1820 à 1940, des racines afro-américaines aux premières légendes.
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