Culture musicale : les origines du jazz, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Culture musicale : les origines du jazz Mercredi 15 avril, 17h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T17:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T17:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Mercredi 15 avril – 17h30

Une plongée dans les origines du jazz, de 1820 à 1940, des racines afro-américaines aux premières légendes.

Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.

Médiathèque Saint-Cyprien

Durée : 1h30 – À partir de 12 ans

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Une plongée dans les origines du jazz, de 1820 à 1940, des racines afro-américaines aux premières légendes.