Chinese Man Records party Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Chinese Man Records party

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Pour clore la saison en tant que label associé, Chinese Man Records prend les commandes de l’Espace Julien pour une soirée à part !

Pour clore la saison en tant que label associé, Chinese Man Records prend les commandes de l’Espace Julien pour une soirée à part !



Au centre BOLD, la rencontre explosive entre High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), avec Youthstar en M.C Frontman.



Autour d’eux, d’autres éminents membres du crew Chinese Man Records dont Matteo (Chinese Man) en flat avec Maddy V & des guests exclusifs tels que Tha Trickaz viendront compléter un line-up inédit pensé comme une vraie traversée sonore hip-hop, trip-hop, trap, dub et musiques électroniques, sans frontières ni formatage.



Une soirée collective, intense, généreuse, taillée pour marquer les esprits. One night. One crew. No repeat )



BOLD

High Ku + Supa-Jay + Youthstar



BOLD Né en 2020 de l’alliance entre High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), BOLD est le fruit d’une collaboration entre deux piliers de la scène hip-hop alternative française. Après avoir co-piloté le projet Groove Sessions Vol. 5 (créa commune des Chinese Man, Scratch Bandits Crew & Baja Frequencia) défendu sur scène lors d’une tournée intense, le duo sort un premier album en 2022 mêlant hip-hop, trap, musiques électroniques & influences dub, avec des invités comme Biga*Ranx, Stogie T et les MC’s du label CMR.



Aujourd’hui, BOLD prépare la sortie de son deuxième album (prévu pour Mars 2026), avec les participations de Pupajim (Stand High Patrol), F.P (ASM), Soom T, Théo Perek, KT Gorique, Mariama, Miscellaneous (Chill Bump)… et un tout nouveau live bouillant aux côtés de Youthstar, figure incontournable de la scène drum’and’bass et M.C attitré notamment des Chinese Man en live depuis de nombreuses années. Ce show puise autant dans leur répertoire commun que dans les classiques de Chinese Man, Scratch Bandits Crew et du label.



Avec BOLD LIVE, le duo revient à l’essence du live hip hop direct, technique, puissant.

Un projet ambitieux, sans compromis et fidèle à son nom, réunissant turntablism, bass music, hip-hop brut et énergie scénique débridée. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To close the season as associate label, Chinese Man Records takes control of Espace Julien for a very special evening!

L’événement Chinese Man Records party Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille