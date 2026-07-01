Informations pratiques

Gurgy

CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR

Place de la Rivière Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Fasciné par une histoire du pape des escargots, notre jeune héros gastéropode aimerait partir à la recherche de l’étoile Fleur, source de magie et de pouvoir. Il va d’abord douter de lui et se lancera ensuite dans cette quête qui le fera se dépasser à maintes reprises. Quelle plus belle découverte pourrait il faire au delà de la magie ? Comprendre qu’il possède déjà le pouvoir grâce à toutes les ressources qu’il a en lui. Finalement , être petit nous empêche t’il de faire de grandes choses ? Une bonne dose de fabuleux et d’aventure, mijoté dans un marmiton de sorcellerie à la sauce bourguignonne … Soyez les bienvenus dans la cuisine d’Ambraluna aux saveurs venues d’ailleurs et au goût d’autrefois. .

Place de la Rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 28 17 00

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English : CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR

L’événement CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR Gurgy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois