CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR Gurgy
vendredi 10 juillet 2026 · Gurgy
Informations pratiques
Gurgy
CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR
Place de la Rivière Gurgy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Fasciné par une histoire du pape des escargots, notre jeune héros gastéropode aimerait partir à la recherche de l’étoile Fleur, source de magie et de pouvoir. Il va d’abord douter de lui et se lancera ensuite dans cette quête qui le fera se dépasser à maintes reprises. Quelle plus belle découverte pourrait il faire au delà de la magie ? Comprendre qu’il possède déjà le pouvoir grâce à toutes les ressources qu’il a en lui. Finalement , être petit nous empêche t’il de faire de grandes choses ? Une bonne dose de fabuleux et d’aventure, mijoté dans un marmiton de sorcellerie à la sauce bourguignonne … Soyez les bienvenus dans la cuisine d’Ambraluna aux saveurs venues d’ailleurs et au goût d’autrefois. .
Place de la Rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 28 17 00
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English : CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR
L’événement CHLOUC À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE FLEUR Gurgy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois