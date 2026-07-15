Informations pratiques

Goulien

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien

Bibliothèque Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. .

Bibliothèque Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81

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English :

L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien Goulien a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz