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AGENDA · Goulien

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien Goulien

mercredi 22 juillet 2026 · Goulien

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
29770 Goulien
Département
Finistère
Tarif

Goulien

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien

Bibliothèque Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois.   .

Bibliothèque Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81 

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English :

L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien Goulien a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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