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C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien Goulien
mercredi 22 juillet 2026 · Goulien
Informations pratiques
Goulien
C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien
Bibliothèque Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. .
Bibliothèque Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81
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English :
L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Goulien Goulien a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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