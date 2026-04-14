Chocolaterie Beussent Lachelle, Chocolaterie de Beussent-Lachelle, Beussent

Chocolaterie Beussent Lachelle 1 – 6 juin Chocolaterie de Beussent-Lachelle Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Dans une ambiance saturée de bonnes odeurs de cacao, venez observer les différentes phases de transformation de ce produit : de la torréfaction au conchage, en passant par le concassage. Dans notre couloir surplombant nos ateliers, nous vous expliquerons la fabrication du chocolat, tout en admirant nos nombreuses fontaines de chocolat, et nos démonstrations de moulage et d’enrobage !

SUR RESERVATION : 03 21 86 17 62 – gala@choco-france.com

Chocolaterie de Beussent-Lachelle 66 route de Desvres 62170 Beussent Beussent 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 17 62 »}] [{« link »: « mailto:gala@choco-france.com »}]

Bienvenue à la chocolaterie de Beussent-Lachelle !

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