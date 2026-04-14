Chocolaterie Ethiquable, Chocolaterie Ethiquable, Fleurance

Chocolaterie Ethiquable 5 – 7 juin Chocolaterie Ethiquable Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Bienvenue chez Ethiquable, la première fabrique industrielle de chocolat français, entièrement dédiée au cacao issu du commerce équitable et de l’agriculture biologique !

Un parcours découverte, initiation aux cacaos équitables et bio

Enseignants et élèves, familles ou passionnés de chocolat sont invités à franchir les portes de la chocolaterie pour approfondir leurs connaissances et découvrir l’impact d’une filière cacao construite avec les producteurs.

Une immersion pour parcourir, du champ au carré de chocolat, les différentes étapes participant au goût et à la texture de la tablette Ethiquable.

Du chocolat aux chocolats : sensibiliser le public aux enjeux de la cacaoculture équitable et bio

Diversité aromatique, diversité des savoir-faire dans les parcelles, le parcours replace le producteur au centre de la filière chocolat et permet aux visiteurs de s’inscrire dans une démarche nouvelle de consommateur. La visite est libre et dure d’une heure à une heure trente dans un cadre convivial, humain, transparent et pédagogique.

L’espace d’accueil et son comptoir-bar ouvre la visite avec un atelier de démonstration/dégustation en compagnie du chocolatier de la Scop.

La salle immersive plonge les visiteurs dans la réalité de la cacaoyère et de ceux qui cultivent le cacao.

Le couloir de fabrication et sa mezzanine permettent d’être au « cœur du réacteur » et des outils de transformation du chocolat, de la fève de cacao à la tablette. Il offre un aperçu live de la fabrication.

Un espace interactif apporte les témoignages de producteurs, agronomes, responsables de coopératives. Ils partagent leurs expertises sur les transformations sociétales impulsées par le commerce équitable

Une boutique poursuit l’expérience au-delà de la visite

Chocolaterie Ethiquable Allée du Commerce Equitable 32500 Fleurance Fleurance 32500 Gers Occitanie

Parcours pédagogique sur la production de chocolat, avec découverte des savoir-faire et dégustation

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