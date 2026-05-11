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Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois Pouillon

Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois Pouillon

Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois Pouillon samedi 6 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 40350 Pouillon

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pouillon

Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois

Eglise Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert du Chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois Samedi 6 juin 2026 à 20h30 à Église de Pouillon. Sous la direction de Flavie Nicogossian. Entrée libre participation.
Concert du Chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois Samedi 6 juin 2026 à 20h30 à Église de Pouillon. Sous la direction de Flavie Nicogossian. Entrée libre participation.   .

Eglise Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 42 34 33 

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English : Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois

Concert by the Cercle Choral Dacquois Men?s Choir ? Saturday June 6, 2026 at 8:30 pm at Église de Pouillon. Conducted by Flavie Nicogossian. Free admission.

L’événement Choeur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois Pouillon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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