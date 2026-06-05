Pouillon

Spectacle des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque

SALLE DE SPECTACLE ET DE CINÉMA Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:45:00

Date(s) :

2026-06-06

Dernier spectacle de l’année des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque de Pouillon, encadrés par la Cie CéTo.

Venez applaudir les petits et grands apprentis-comédiens.

Agés de 5 à 55 ans, ils vous proposent des saynètes diverses dans la joie et la bonne humeur!

Dernier spectacle de l’année des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque de Pouillon, encadrés par la Cie CéTo.

Venez applaudir les petits et grands apprentis-comédiens.

Agés de 5 à 55 ans, ils vous proposent des saynètes diverses dans la joie et la bonne humeur! .

SALLE DE SPECTACLE ET DE CINÉMA Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64 compagnie.ceto@orange.fr

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English : Spectacle des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque

Last show of the year for the theater workshops of the Amicale Laïque de Pouillon, coached by Cie CéTo.

Come and applaud the young and old apprentice-comedians.

Aged from 5 to 55, they perform a variety of sketches in a joyful, good-humored atmosphere!

L’événement Spectacle des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque Pouillon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans