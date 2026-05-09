Laneuveville-devant-Nancy

Choeur TIC TAC POP Chansons de Disney

1 Rue Lucien Galtier Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Le chœur TIC TAC POP de l’Ecole de Chant MJ vous invite à son concert Chansons de Disney .

Composé de 23 choristes et accompagné de 3 musiciens, le chœur vous fera revivre la magie des dessins animés de notre enfance mais également les plus récents (Pocahontas, le Roi Lion, Encanto…). Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment musical en notre compagnie!

Concert avec entracte.

Buvette sur place.Tout public

8 .

1 Rue Lucien Galtier Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 73 60 09

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English :

The TIC TAC POP choir from Ecole de Chant MJ invites you to its Disney Songs concert.

Comprising 23 choristers and accompanied by 3 musicians, the choir will bring back the magic of the cartoons of our childhood, as well as the more recent ones (Pocahontas, the Lion King, Encanto…). We look forward to seeing you there to share this musical moment with us!

Concert with intermission.

Refreshments on site.

L’événement Choeur TIC TAC POP Chansons de Disney Laneuveville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-05-09 par DESTINATION NANCY