Choeurs basques mixtes Atsulai Saint-Jean-Pied-de-Port

Choeurs basques mixtes Atsulai

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Groupe vocal de 14 choristes dirigé par Marilys Daguerre qui sillonne depuis 40 ans le Pays Basque et autres pays de France avec quelques échappées à l’étranger. Puisant dans le répertoire de chants polyphoniques profanes et religieux, de compositeurs basques, irlandais, russes, anglais, espagnol, le groupe propose un voyage dans la culture du chant basque et étranger, traditionnel et contemporain. .

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

