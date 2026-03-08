Choeurs basques mixtes Kanta Hergarai

Saint-Jean-Pied-de-Port

Début : 2026-05-09

Concert du choeur mixte Kanta Hergarai. Venez découvrir des chants du monde ainsi que des chants traditionnels qui mettent en lumière la langue et la culture basque ! .

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

