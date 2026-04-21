Ciné-débat Tendre mémoire avec France Alzheimer Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné-débat Tendre mémoire avec France Alzheimer Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port mardi 5 mai 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné-débat Tendre mémoire avec France Alzheimer
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
0h 34min | Documentaire de Yoni Nahum
Il s’appelle Gérard. Il a soixante-quatorze ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie. Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année et doit aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer à vivre, aussi lucides qu’ils le peuvent avec cette mémoire qui se détériore.
France Alzheimer 64 participera aux échanges et au débat qui suivra la projection avec son président Damien PAUL DU PERRON. A l’issue, les participants seront invités à participer à un verre de l’amitié pour poursuivre les échanges de manière informelle dans la salle de réception. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Ciné-débat Tendre mémoire avec France Alzheimer
L’événement Ciné-débat Tendre mémoire avec France Alzheimer Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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