Choeurs basques mixtes Xurxulak Rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi

Rue de la citadelle Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 21:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Créé à la fin de l’année 2024 à Garazi, le chœur mixte Xurxulak ( les murmures en basque) rassemble une vingtaine de choristes venus de différents villages du Pays basque et du Béarn, du Labourd à la Basse-Navarre jusqu’aux alentours de Pau. Dirigé avec passion par Patricia Arhancet, accordéoniste de renom, accompagné du guitariste et chanteur chevronné Jean-Luc Proust, le chœur propose essentiellement un florilège de chants basques joyeux et festifs. Fidèle à son esprit d’ouverture, Xurxulak enrichit progressivement son répertoire de chants profanes et sacrés.

En groupe invité les voix de Labastide Mendiz Mendi de Navarrenx .

Rue de la citadelle Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi

L’événement Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque