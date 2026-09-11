Choeurs basques mixtes Xurxulak Rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port
mardi 13 octobre 2026 · Rue de la citadelle · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi
Rue de la citadelle Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 21:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Créé à la fin de l’année 2024 à Garazi, le chœur mixte Xurxulak ( les murmures en basque) rassemble une vingtaine de choristes venus de différents villages du Pays basque et du Béarn, du Labourd à la Basse-Navarre jusqu’aux alentours de Pau. Dirigé avec passion par Patricia Arhancet, accordéoniste de renom, accompagné du guitariste et chanteur chevronné Jean-Luc Proust, le chœur propose essentiellement un florilège de chants basques joyeux et festifs. Fidèle à son esprit d’ouverture, Xurxulak enrichit progressivement son répertoire de chants profanes et sacrés.
En groupe invité les voix de Labastide Mendiz Mendi de Navarrenx .
Rue de la citadelle Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi
L’événement Choeurs basques mixtes Xurxulak et Mendiz Mendi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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