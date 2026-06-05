CHOKATÉ RUN Z.A. La Jarrie Dolus-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

CHOKATÉ RUN

Z.A. La Jarrie 20 rue de Dion Bouton Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Tarif en fonction des parcours choisis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un rendez-vous sportif, convivial et gourmand, accessible aux coureurs, marcheurs, enfants et familles. La Chokaté Run propose plusieurs formats pour participer à son rythme, dans une ambiance chaleureuse autour du sport local et du partage.

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Z.A. La Jarrie 20 rue de Dion Bouton Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 13 59 contact@chokate.com

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English : CHOKATÉ RUN

A sporting, friendly and gourmet event, open to runners, walkers, children and families. The Chokaté Run offers a range of formats, so you can take part at your own pace, in a warm atmosphere of local sport and sharing.

L’événement CHOKATÉ RUN Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes